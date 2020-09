Luan desejado para o miolo do Portimonense

O Portimonense está interessado nos serviços de Luan, trinco de 21 anos ligado ao São Paulo. O clube brasileiro já terá recebido uma proposta com vista ao empréstimo por uma época com opção de compra no final desse período.





Luan é internacional sub-20 e soma 36 jogos no campeonato brasileiro. As negociações com o São Paulo abrangem ainda outro jogador: os alvinegros pretendem renovar o empréstimo do médio Júnior Tavares.