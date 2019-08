Lucas Fernandes admite que golos precoces condicionaram

Lucas Fernandes, jogador do Portimonense, admitiu que os dois golos sofridos muito cedo condicionaram o jogo dos algarvios frente ao Sporting."Infelizmente sofremos dois golos em cinco minutos. Isso dificulta sempre o jogo. Tivemos força para marcar o primeiro golo, ficámos perto do segundo e o Sporting acabou por marcar o terceiro, que foi um balde água fria. É trabalhar para evitar alguns erros e alcançarmos bons resultados.""Estou feliz por regressar à equipa. Quero fazer um bom campeonato juntamente com os meus companheiros para alcançarmos os objectivos da equipa."