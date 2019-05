Lucas Fernandes aguarda definição do São Paulo

"As pessoas do Portimonense já falaram comigo, querem que eu continue e agora teremos de ver com o São Paulo", referiu o jogador, em declarações ao site brasileiro UOL.

"É uma decisão complicada, que envolve muitos fatores e tem dois lados: todo o garoto da Cotia (centro de formação do São Paulo) alimenta o sonho de atuar na equipa principal e ganhar títulos importantes mas a oportunidade de jogar na Europa não é para qualquer um", adiantou Lucas Fernandes.

O jogador acaba por mostrar alguma inclinação pela continuidade em Portimão. "Ao longo do tempo em que estou em Portugal (desde o início da época) ninguém do São Paulo me procurou ou conversou comigo e se me monitoraram deverá ter sido à distância", referiu.

Lucas Fernandes diz que "é preciso esperar, pois faltam três jornadas e queremos manter o Portimonense na Liga. Depois veremos o que será resolvido e ainda não tenho a certeza do que acontecerá. Deixo nas mãos das diretorias".

O médio brasileiro considera o primeiro ano na Europa "muito importante, pois tenho jogado e vim à procura disso, de rodagem e experiência".

No futebol português "vim encontrar diferenças na questão tática, pois aqui é tudo mais pensado, enquanto no Brasil se baseia na pura técnica. Um detalhe que aprimorei bastante foi o posicionamento, que aqui trabalham muito, cobrando bastante do jogador. No fim de contas virei um segundo volante (trinco), com orientação para não abandonar a posição e evitar correr tanto de um lado para o outro", assinala Lucas Fernandes.

