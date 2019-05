Lucas Fernandes chamado à seleção olímpica do Brasil

O médio Lucas Fernandes, jogador que representa o Portimonense por empréstimo do São Paulo, foi chamado à seleção olímpica do Brasil, preenchendo a vaga deixada em aberto por Thiago Maia, do Lille (e perto de ser anunciado como reforço do Flamengo).





São, assim, dois jogadores ligados ao Portimonense que disputarão o Torneio de Toulon, em França, pois o extremo Tabata fazia parte da convocatória inicial. Um outro jogador que atua no futebol português, Wendel, do Sporting, também faz parte do grupo.Tabata é jogador do Portimonense e está blindado por uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros. Já Lucas Fernandes foi cedido pelo São Paulo até junho deste ano e os algarvios desenvolvem esforços para prorrogar a cedência por mais uma época.