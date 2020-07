Lucas Fernandes "feliz" com o interesse do Marselha

O médio Lucas Fernandes, ligado ao Portimonense até 2023, tem sido associado ao Olympique de Marselha (curiosamente em estágio no Algarve, nesta altura) e uma possível mudança para o sul de França agrada-lhe para remete qualquer decisão para o final da época.

"Marselha? Deixo isso para os meus representantes e para o meu pai. Quero estar concentrado na situação do Portimonense e a manutenção é muito importante para nós. Apenas depois pensaremos nesse tipo de coisas, nas oportunidades que possam surgir, mas fico feliz de saber do interesse do Olympique, gosto muito do clube", referiu Lucas Fernandes, em declarações ao 'Foot Mercato'.

O compatriota Bruno Guimarães está a ter sucesso no Oympique de Lyon, Neymar é a estrela do Paris SG e vários outros brasileiros estão em destaque em França. "É bom ver tudo isso. O Bruno Guimarães é um excelente jogador e representa, como vários outros, uma fonte de inspiração", adiantou Lucas Fernandes, que não esconde o sonho de chegar à seleção principal do seu país.

No imediato, o foco do jogador está no Portimonense. "Voltamos bem depois da pausa e ainda não estamos derrotados. Sabemos que será difícil mas temos confiança e o grupo poderá atingir o seu objetivo", referiu Lucas Fernandes, garantindo que "estamos a dar o melhor de nós, a fazer a nossa parte".

O médio tem vivido bons momentos esta época, com realce para o excelente golo que marcou ao Gil Vicente, no regresso do futebol em Portugal depois da paragem ditada pelo coronavírus, e mostra-se "satisfeito por encadear uma sucessão de jogos e ser regular". Lucas Fernandes considera "estar a fazer um bom trabalho" mas, garante, "não penso muito em registos individuais e sim em ajudar a equipa a sair da situação em que se encontra".