Lucas Fernandes: «Fico feliz por ter feito o golo da vitória e por ter ajudado a equipa»

Lucas Fernandes, médio do Portimonense, assinou esta quarta-feira um golo de belo efeito que ajudou a formação algarvia a conquistar a terceira vitória esta temporada para o campeonato.





"Fico feliz por ter feito o golo da vitória e por ter ajudado a equipa. Esta vitória significa muito para nós. Estamos focados no nosso objetivo [manutenção] e acredito que vamos conseguir. Conseguimos a vitória nesta retoma do campeonato e agora vamos pensar no Benfica. Acredito que vamos fazer um bom jogo em casa", apontou o médio dos algarvios, em declarações no final do encontro."Podem confiar em nós, estamos a trabalhar no duro para conseguirmos a manutenção e acredito que vamos conseguir", concluiu.