Lucas Fernandes negociado com o São Paulo por 2,2 milhões de euros

O médio Lucas Fernandes, jogador dos quadros do São Paulo que esteve emprestado na época passada ao Portimonense, vai continuar ao serviço dos algarvios mas agora a título definitivo, a troco de 2,2 milhões de euros por 50 por cento do passe.O jogador acabou a campanha passada como titular do Portimonense e foi chamado à seleção brasileira de sub-23 que esteve no Torneio de Toulon, o que o valorizou. FC Porto e Vitória de Guimarães sondaram o São Paulo sobre a possibilidade de um empréstimo, sem que tivessem havido avanços, e no Brasil o Santos mostrou-se interessado, recusando, todavia, chegar aos valores pretendidos pelo São Paulo.Neste impasse, o Portimonense, contando com o desejo do jogador, que passava pela continuidade nos alvinegros, valeu-se do bom relacionamento com os responsáveis do São Paulo para articular um acordo que se traduz num dos maiores investimentos de sempre da SAD dos algarvios.O entendimento entre São Paulo e Portimonense foi noticiado no Brasil, na última madrugada, embora ainda sem confirmação oficial, que deverá surgir nas próximas horas. Tudo aponta para que o jogador se apresente em Portimão ainda este fim de semana, para assinar um contrato válido por quatro temporadas.