Lucas Fernandes reintegrado no São Paulo

O médio Lucas Fernandes, que na época passada representou o Portimonense por empréstimo do São Paulo, foi reintegrado pelo clube brasileiro e esta segunda-feira fez trabalho específico no centro de treinos da Barra Funda, afigurando-se, assim, complicado o regresso aos algarvios.

O jogador, que se valorizou muito com a chamada à seleção olímpica do Brasil, tendo disputado o Torneio de Toulon, foi, segundo divulgou ontem a imprensa brasileira, sondado por FC Porto, Sporting de Braga e Vitória de Guimarães, que pretendiam o médio por empréstimo, enquanto o São Paulo deseja fazer mais-valias, vendendo o passe de Lucas.

No imediato Lucas Fernandes irá trabalhar sob as ordens do treinador Cuca e poderá mesmo ser chamado para atuar no Brasileirão, mas continua no mercado e a saída ocorrerá caso o São Paulo receba uma proposta suficientemente aliciante.

O Portimonense, que mantém excelente relacionamento com o São Paulo - a maior fonte de recrutamento dos algarvios desde a criação da SAD - aguarda o desenrolar do processo, acreditando que poderá contar com o jogador por mais uma época, de novo cedido, num dossiê que, muito provavelmente, irá manter-se em aberto durante mais algumas semanas.