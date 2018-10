Lucas Possignolo: «Temos de mostrar mais vontade que o adversário»

"Estávamos a sofrer muitos golos, desde há muito tempo, e vínhamos trabalhando imenso para quebrar essa tendência negativa", assinala o central do Portimonense, que realça "o trabalho de todo o grupo, pois só coletivamente seria possível encontrar uma solução para esse problema".

Do mesmo modo, diz Lucas Possignolo, "foi muito importante o primeiro triunfo fora de portas, pelo salto que demos na classificação e por traduzir uma rápida reação a um jogo menos conseguido na Taça de Portugal, na Cova da Piedade, em que fomos eliminados".

Agora, diante do Belenenses, Lucas espera "um jogo complicado, frente a uma equipa que bateu o Benfica, por 2-0, na última jornada. Tivemos oportunidade de ver esse jogo e deu para apreciar a qualidade do nosso próximo adversário".

O Portimonense somou no reduto do Nacional da Madeira a primeira vitória fora de portas na edição 2018/19 da Liga NOS e cumpriu também o primeiro jogo sem sofrer golos, com o defesa Lucas Possignolo a pretender que as sensações positivas vindas da Pérola do Atlântico tenham reflexos no próximo compromisso, na receção ao Belenenses.O Portimonense esteve em bom plano nos dois últimos em casa, batendo Vitória de Guimarães e Sporting, e Lucas Possignolo pretende "aliar, mais uma vez, uma boa exibição a um resultado positivo, garantindo os três pontos em disputa. Irão encontrar-se duas equipas moralizadas pelas vitórias conseguidas na última jornada mas, atuando em casa, com o apoio dos nossos adeptos, temos de mostrar mais vontade que o Belenenses".