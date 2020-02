Lucas Possignolo: «Vamos reverter esta situação»

Lucas Possignolo foi titular na derrota do Portimonense na visita ao Sporting, este domingo, por 2-1, em duelo da 20.ª jornada da Liga NOS.

No final do encontro o defesa brasileiro falou à SportTV e lamentou novo desaire - 4º consecutivo - da equipa algarvia depois de ter estado em vantagem em Alvalade. "É complicado falar da derrota. Na primeira parte, penso que controlámos bem o jogo e fizemos o golo. Depois, sabíamos da qualidade do Sporting… Agora é trabalhar e focar no próximo jogo para reverter a situação", explicou o jogador de 25 anos.





Possignolo assume que a equipa tem evoluído nos últimos jogos e acredita que o plantel vai conseguir deixar os últimos lugares. "Temos jogado com muita confiança, qualidade e estamos a crescer. No decorrer do campeonato, vamos reverter a situação em que nos encontramos", sublinhou.