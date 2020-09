Lucas Tagliapietra, ex-Boavista, apresentado como reforço no Portimonense

O futebolista Lucas Tagliapietra, oriundo do Boavista, foi esta quarta-feira anunciado como reforço do Portimonense para a época 2020/2021.

O defesa brasileiro, de 29 anos, disse, em declarações publicadas no site do clube, que aceitou logo o convite do Portimonense, "um clube bem organizado" e de cuja estrutura já tinha tido boas referências.

"Tinha ouvido falar bem da estrutura, acho que é um clube bem organizado e quando tive o convite, vi com bons olhos e aceitei logo o projeto. Tenho amigos que conhecem bem a estrutura do clube e isso facilitou bastante", referiu o jogador.

Lucas Tagliapietra, que também tem nacionalidade italiana, disse que sempre achou o Portimonense uma boa equipa, reconhecimento que vem dos confrontos que manteve com a turma algarvia ao serviço dos axadrezados.

O jogador acrescentou que está preparado para enfrentar "a concorrência e trabalhar dia a dia para conseguir um lugar" na formação orientada por Paulo Sérgio.

"As escolhas são do treinador, sendo claro que todos têm ambição de jogar, mas o mais importante é o grupo, porque quando ganha um, ganham todos. Acho que posso ser mais uma ajuda para reforçar o grupo", concluiu.

De acordo com o presidente da Sociedade Anónima Desportiva (SAD) do Portimonense, Rodiney Sampaio, a contratação de Lucas Tagliapietra deveu-se ao facto do treinador Paulo Sérgio ter pedido um defesa central.

Na primeira jornada da 1.ª Liga de futebol, o Portimonense recebe o Paços de Ferreira, em jogo marcado para 21 de setembro, às 19h45.