Luís Boa Morte: «Agarrar as oportunidades»

Luís Boa Morte despediu-se ontem do comando dos sub-23 do Portimonense e vai abraçar uma nova experiência profissional, como adjunto de Marco Balbul no Maccabi Haifa, quarto classificado do campeonato de Israel, que tem como objetivo o apuramento para as competições europeias.

"Está na hora de encarar novos desafios, depois de cumprirmos as metas traçadas para o arranque desta nova equipa, deixando as bases lançadas para quem vier a seguir", referiu Boa Morte, após a derrota (0-4) frente à Académica. "Reunimos muitos miúdos com qualidade, mas também com um caminho a percorrer, estando certo que daqui sairão jogadores que se afirmarão num futuro não muito distante em patamares mais elevados", afirmou.

A Liga Revelação, referiu Boa Morte, "é uma prova interessante e poderá ter mais aproveitamento para os clubes e para os jogadores, caso a FPF torne o regulamento mais flexível e adequado às necessidades, em função do que esta primeira edição está a mostrar".

A mudança para Israel deve-se "às oportunidades que surgem, competindo-nos decidir: ou as agarramos ou as deixamos fugir", sustenta Luís Boa Morte, de 41 anos.

Ontem, o aquecimento dos sub-23 foi ministrado por Bruno Lopes e Pedro Silva, respetivamente observador e treinador de guarda-redes da equipa principal. Em breve será definido o sucessor de Luís Boa Morte na equipa jovem.

Jogo com Duisburgo

O Portimonense defronta hoje, a partir das 15h30, no Municipal, o Duisburgo, 16º da 2ª Divisão alemã. Folha deverá utilizar jogadores menos rodados.