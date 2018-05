O Portimonense vai participar na próxima época no campeonato nacional de sub-23, competição prova promovida pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), e Luís Freire, treinador, de 32 anos, atualmente à frente do Mafra (a discutir o acesso à 2ª Liga), é uma forte hipótese para comandar o projeto.

O jovem técnico, que ganhou visibilidade esta época no comando dos mafrenses, passou anteriormente pelo Ericeirense e pelo Pero Pinheiro e, como adjunto, já serviu Mafra, Tondela e Oriental.

O primeiro treinador dos sub-23 do Portimonense só será definido, porém, depois de escolhido o homem que orientará o conjunto principal.

O acionista maioritário da SAD alvinegra, Theodoro Fonseca, ainda desenvolve esforços no sentido de convencer Vítor Oliveira a renovar, mas as possibilidade de tal suceder são cada vez mais remotas, pois o treinador comunicou que não pretende continuar e retirou todos os seus pertences do balneário.

Conforme o nosso jornal tem vindo a adiantar, António Folha, que recentemente terminou um longo ciclo ao serviço do FC Porto, liderando nas últimas épocas a equipa B, é o nome melhor colocado. Couceiro também entra nas cogitações dos algarvios, mas tem vários outros interessados, alguns do estrangeiro, com aliciantes condições financeiras.

O guarda-redes Stojisic, o defesa Maycon e os médios Bruno Reis (ex-júnior que trabalhou com o plantel profissional durante a época) e Iago Oliveira serão alguns dos jogadores que irão integrar a equipa sub-23.

Os emprestados Gustavo (Penafiel), Brendon (Académica), Buba e Jean Felipe (Varzim) regressam a Portimão mas só o primeiro tem possibilidades de integrar o plantel principal.