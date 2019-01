Lynconl chega para o meio campo do Portimonense

Com a saída de Ewerton para o Urawa Reds, do Japão, o Portimonense estudou o mercado para garantir a contratação de um novo médio-centro para preencher essa vaga. A escolha recaiu sobre Lynconl, de apenas 21 anos, que chega hoje a Portugal para abraçar a sua primeira aventura fora do seu país.

O brasileiro vai começar por ser aposta na equipa de sub-23 dos algarvios, mas quer convencer António Folha para se afirmar no principal escalão do futebol português.

Lynconl chega proveniente do Paragominas, onde era uma peça muito importante na manobra da equipa que lidera o campeonato paraense. O médio mostra-se confiante para este novo passo da carreira, mas não esconde alguma preocupação com a saída do Brasil."O meu objetivo é chegar a Portugal e adaptar-me bem, principalmente ao clima. Estou feliz e dou graças a Deus por esta oportunidade. Sei que fiz um bom trabalho aqui no Paragominas e deixo o clube líder do campeonato, apenas com vitórias", salienta o médio, mostrando gratidão ao clube que lhe abriu as portas à Europa. "Agradeço muito ao Paragominas. Tenho orgulho de ter jogado com esta camisola", frisou.