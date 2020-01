Mais opções com Nishimura e Evans Mensah

O Portimonense estreou diante do P. Ferreira um reforço de inverno, o médio Bruno Costa, proveniente do FC Porto (utilizado na segunda parte, fornecendo boas indicações), e no próximo compromisso, no reduto do Aves, os extremos Nishimura e Evans Mensah – cedidos pelo CSKA Moscovo e pelo Al-Duhail, respetivamente – já deverão estar disponíveis.

A SAD dos alvinegros continua no mercado à procura de um homem para o eixo do ataque e não está afastada a possibilidade de chegarem mais reforços. O médio Pedro Delgado, formado no clube e com passagens pelo Inter Milão e Sporting, é uma forte hipótese, pois vai ser emprestado pelos chineses do Shandong Luneng.

Entretanto, o médio Lucas Fernandes (entorse no ligamento colateral do joelho esquerdo) falhou o P. Ferreira e continua de fora com o Aves. Já o defesa Fernando Medeiros, que fez um teste frente aos pacenses e acabou por jogar, não se ressentiu.