António Folha deverá confiar o lado esquerdo da defesa a Manafá, no primeiro jogo oficial da temporada, contra o Rio Ave, na tarde de domingo, para a Allianz Cup. Com a saída de Rafa Soares (para o V. Guimarães) e a inadaptação de Koike, que regressou ao Japão, Manafá foi adaptado ao lugar, com bons resultados, e leva por isso vantagem sobre o reforço Guilherme Lazaroni, que chegou ao Algarve já com a pré-época em andamento.A propensão ofensiva de Manafá num esquema de três centrais é um trunfo que o treinador António Folha pretende explorar, com o jogador a evidenciar progressos, sobretudo quanto ao posicionamento em campo, nos testes já realizados.Enquanto não chegam reforços - responsáveis da SAD estão no Japão a tratar da possível vinda de Suzuki - as dúvidas para domingo prendem-se com a zona central da defesa, pois não é certa a disponibilidade de Jadson e Lucas.

Autor: Armando Alves