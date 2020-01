Marlos, Jackson Martínez e Dener marcam no triunfo (3-2) contra Duisburgo

O Portimonense bateu esta quarta-feira, por 3-2, o MSV Duisburgo, líder da 3.ª Divisão da Alemanha, em jogo de treino disputado no Estádio Municipal de Portimão.





Os germânicos estiveram a vencer por 0-2, com golos de Daschner (36') e Engin (64'), antes de aparecer em cena Jackson Martínez, que assistiu para Marlos Moreno reduzir (66') e empatou o jogo (80'), com um remate forte dentro da área. Já nos instantes finais (88'), e num remate de longe, Dener estabeleceu a marca final.Recorde-se que Jackson Martínez falhou o jogo com o Boavista, no último sábado, devido a questões de ordem burocrática: o colombiano estava emprestado ao Portimonense pelos chineses do Guangzhou Evergrande, vínculo que terminou no dia 31 de dezembro, e assinou um contrato por ano e meio com os algarvios, não tendo o certificado internacional (a emitir pelo Guangzhou) chegado a tempo. O avançado já poderá entrar nas contas do treinador António Folha para a receção ao Paços de Ferreira, no próximo sábado.