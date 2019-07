Marlos sonha alto

O colombiano Marlos Moreno é o reforço mais sonante do Portimonense para a nova época: o extremo, de 22 anos, cedido pelo Manchester City até fim da época, espera recuperar o fulgor perdido desde que trocou o Atlético Nacional pelo campeão inglês, pelo qual nunca chegou a jogar."O passado recente não importa muito nesta nova fase", referiu Marlos, na apresentação de vários reforços promovida ontem pelo Portimonense. "Quero sentir-me bem e ajudar a equipa, que estará sempre em primeiro lugar", adiantou. O recruta dos algarvios confidenciou que falou com Jackson Martínez quando surgiu a possibilidade de ingressar no Portimonense. "Ele deu-me excelentes referências do clube e do grupo, garantindo que era muito unido e passou ainda informações sobre a cidade, muito bonita e acolhedora", revelou Marlos. Mas não foi só isso que pesou na decisão: "O projeto apresentado pareceu-me interessante e sinto que existirão condições para aqui mostrar o meu futebol."Jackson ainda não se juntou ao grupo, mas em breve Marlos irá partilhar o balneário com o compatriota. "Terei uma bonita oportunidade de jogar ao lado de um ídolo do futebol colombiano, que fez história em Portugal e com o qual espero aprender muito", assinalou o extremo, crente que irá "viver uma experiência muito enriquecedora e beber muitos ensinamentos".O Portimonense apresentou ainda outros cinco jogadores (Willyan, Iury Castilho, Everson, Rodrigo e Beto) e continua a desenvolver esforços para reforçar o meio-campo, com Lucas Fernandes e Bruno Costa.