Matheus preocupado: «Estou sozinho, longe de familiares e da minha noiva»

O defesa-central Matheus Guedes, de 20 anos, formado no Santos e que tem dado nas vistas nos sub-23 do Portimonense, vive com preocupação a pandemia do coronavírus. "A minha rotina diária mudou totalmente a partir do momento em que foram cancelados os treinos em grupo e não temos muitas coisas para fazer", referiu, em declarações à imprensa da cidade natal, Rondonópolis, estado de Mato Grosso.





"Estamos nas nossas residências e, no meu caso, sozinho, longe de familiares e da minha noiva, o que torna tudo ainda mais complicado", lamentou o jogador."Quase todo o comércio está fechado e quando vamos ao supermercado ou a alguma loja há limitações e entram poucas pessoas de cada vez", adiantou Matheus Guedes, dando conta de uma realidade que também está a chegar ao Brasil.