Maurício e Júlio César começam hoje a trabalhar

Os reforços Maurício (defesa-central ex-Urawa Reds) e Júlio César (extremo ex-Atlético Goianiense) devem ser as novidades nos treinos de hoje do Portimonense. Os dois jogadores já se encontram em Portugal, alargando as opções ao dispor do treinador Paulo Sérgio.

Outro reforço, o avançado Fabrício – também proveniente do Urawa Reds –, chegará em breve. Maurício e Fabrício são velhos conhecidos dos adeptos dos alvinegros: o defesa representou o Portimonense em 2014/15 e o avançado vai viver a quarta etapa com a camisola dos algarvios.

Já Júlio César nunca jogou fora do Brasil e a contratação visa suprir a iminente saída de Bruno Tabata, que tem interessados em Portugal e no estrangeiro e cujo futuro deverá ficar definido nas próximas horas, após o regresso do internacional olímpico brasileiro a Portugal e uma conversa com os responsáveis da SAD.