Maurício: «Reencontrar a família influenciou a decisão»

O defesa-central Maurício, emprestado ao Portimonense pelo Urawa Reds, do Japão, está radiante: volta a uma casa conhecida e vai finalmente pegar a filha mais nova ao colo. “Há sete meses que estou longe da família e só vi a Gigi, nascida no Brasil, em imagens”, confidencia, adiantando: “Tinha outras propostas, mas em Portugal poderemos reencontrar-nos em segurança, o que influenciou decisivamente a opção tomada.” A isso junta-se outro fator: “A possibilidade de voltar a trabalhar no Portimonense, que vem crescendo muito nos últimos anos e tem agora estrutura de equipa grande graças ao esforço e à visão dos responsáveis da SAD.”

Na primeira passagem pelo Portimonense “era tudo muito diferente e agora as condições oferecidas aos jogadores permitem um rendimento superior”, adianta Maurício: “Estou muito motivado para dar novamente o melhor com esta camisola.”

“Tínhamos uma boa equipa mas não conseguimos subir”, lembra, sobre 2014/15. Maurício destacou-se, chegou ao FC Porto B “para ser campeão da 2ª Liga” e depois ao Marítimo, onde se estreou na Liga Europa.

No Urawa Reds arrecadou três títulos, incluindo a Liga dos Campeões da Ásia, e participou no Mundial de clubes, prova em que foi o melhor marcador ao lado de... Cristiano Ronaldo. “Vivi momentos marcantes mas agora é hora de reencontrar a família e ajudar o Portimonense”, sustenta.

Defesa garante que cresceu muito

Maurício regressa ao Portimonense aos 28 anos. “As experiências vividas ajudaram-me a crescer muito e agora sou um jogador totalmente diferente: a minha condição física melhorou e tenho outro posicionamento em campo que me permite uma melhor leitura dos lances”, explicou, garantindo que espera “passar aos mais novos maior vontade de vencer”. Para esta época, o objetivo passa pela “luta pela parte de cima da tabela, pois o Portimonense tem tudo para estar nos oito primeiros lugares”. “A equipa esteve muito bem depois da pandemia e há que aproveitar esse embalo”, finalizou.