Médio equatoriano Cevallos é reforço

O médio-ofensivo equatoriano José Cevallos, de 24 anos, vai representar o Portimonense por uma época, emprestado pelo Lokeren. Foi o clube belga a divulgar a operação, na sua conta oficial no Twitter.Cevallos, formado no LDU Quito, viveu a sua primeira experiência na Europa na Juventus, por empréstimo do seu clube de origem, ao qual voltaria. Nas duas últimas épocas representou o Lokeren (39 jogos e 11 golos), tendo contrato com os belgas até 2022.O Lokeren desceu ao escalão secundário da Bélgica na época passada e a saída de Cevallos para o Portimonense é uma tentativa de valorizar um dos principais ativos do clube.O médio é internacional sub-17 e sub-20 e participou em diversas competições, incluindo um Mundial de sub-17, ao serviço do seu país.Segundo as notícias chegadas da Bélgica, o acordo estabelecido entre o Lokeren e o Portimonense prevê uma opção de compra do passe pelos algarvios (por valor não divulgado, embora o valor de mercado do jogador esteja fixado em 1,2 milhões de euros), a exercer até ao fim da temporada 2019/20.