Mercado será pouco agitado para o Portimonense

Seja qual for o campeonato em que o Portimonense vier a participar em 2020/21, a SAD prevê um mercado pouco agitado pois perspetivam-se poucas saídas. Estão referenciados três possíveis reforços (em Portugal, no Brasil e no Japão) e só a possível venda dos passes de alguns elementos do plantel abrirá espaço para mais entradas.