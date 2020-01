Messi do Vietname negado

O extremo vietnamita Nguyen Quang Hai foi ontem colocado no radar do Portimonense pela imprensa asiática, sendo inclusive avançado um valor (250 mil euros) para a conclusão da transferência, mas o presidente da SAD do Portimonense, Rodiney Sampaio, negou qualquer interesse no jogador.

Nguyen, de 22 anos, é conhecido no seu país como o Messi do Vietname, por exibir qualidades acima da média, e já foi chamado por diversas vezes à seleção A e a outras representações nacionais, tendo marcado presença, em 2017, no Mundial de sub-20, disputado na Coreia do Sul.

O Portimonense acabou de assegurar os serviços de dois homens que podem atuar pelas faixas laterais do ataque, o ganês Evans Mensah e o japonês Nishimura, pelo que Nguyen Quang Hai, jogador do Ha Noi, bicampeão do Vietname, não figura entre as possibilidades em estudo pelos algarvios.