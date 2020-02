Mohanad Ali assistiu ao jogo do Portimonense na bancada

O avançado iraquiano Mohanad Ali, de 19 anos, reforço vindo do Al Duhail, por empréstimo, esteve nas bancadas a observar a sua nova equipa e a partir de terça-feira começa a trabalhar sob as ordens do treinador Paulo Sérgio. Dos cinco reforços de inverno do Portimonense apenas um, Bruno Costa, foi utilizado ontem.