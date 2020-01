Mohanad Ali emprestado com opção de compra

O avançado Mohanad Ali, internacional iraquiano de 19 anos, estava há vários dias garantido como reforço de inverno do Portimonense mas só esta quinta-feira foram conhecidos em toda a sua extensão os termos do negócio: o jogador chega por empréstimo do Al-Duhail, do Qatar, até ao fim da época, podendo os algarvios exercer no final deste período a opção de compra fixada no acordo e de valor não divulgado.





Mohanad Ali, estrela emergente do futebol iraquiano, é o quarto reforço de inverno assegurado pelo Portimonense, depois do médio Bruno Costa (ex-FC Porto) e dos avançados Takuma Nishimura (emprestado pelo CSKA Moscovo), Evans Mensah (emprestado pelo Al-Duhail) e Ricardo Vaz Tê (ex-Quingdao Huanghai