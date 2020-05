Mohanad Ali: «Estamos apostados em fazer o melhor para dar a volta à situação»

O internacional inraquiano Mohanad Ali, também conhecido por Mimi, espera "ajudar a equipa do Portimonense a atingir os seus objetivos" no reatamento da 1.ª Liga, marcado para o próximo dia 3 de junho, com os alvinegros a receberem o Gil Vicente.

"Vim para ajudar, com todas as minhas forças", garantiu o avançado, em declarações à Portimonense TV, adiantando que "estamos todos empolgados com o regresso do campeonato, pois todos os futebolistas gostam de jogar e de lutar pelos objetivos traçados e estamos apostados em fazer o melhor e dar a volta à situação".

A pandemia do coronavírus "está a afetar o mundo inteiro e nós não somos exceção, pois a competição parou e tivemos de encontrar soluções, em casa, para trabalhar, com a ajuda do nosso preparador físico", assinala Mohanad Ali, adiantando que "não faltou empenhamento nem criatividade, a fim de mantermos aceitáveis níveis físicos".

O regresso aos treinos deu-se num quadro de grandes cuidados com a saúde. "A segurança é o mais importante", refere Mohanad Ali, lamentando "a distância a que se encontram os meus familiares e os meus amigos, no Iraque".