Mohanad Ali já chegou

O avançado Mohanad Ali, internacional iraquiano emprestado ao Portimonense pelo Al Duhail até ao fim da época em curso, chegou a Portimão esta sexta-feira e este sábado assistirá ao duelo entre os algarvios e o Moreirense, a contar para 21.ª jornada da Liga NOS.





O jogador, de 19 anos, esteve em Portimão nos últimos dias de janeiro, a fim de assinar contrato, e foi depois autorizado a deslocar-se ao Qatar para resolver assuntos de natureza pessoal. Questões de ordem burocrática acabaram por levar a que o regresso ao nosso país fosse adiado por várias vezes, apenas se concretizando agora.Mohanad, de 19 anos, estrela emergente do futebol do Médio Oriente, começa a trabalhar sob as ordens de Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, no início da próxima semana e, caso a sua condição física o permita, já entrará nas contas para a deslocação ao reduto do FC Porto.A confirmação da chegada de Mohanad Ali a Portimão, com a publicação de uma foto no aeroporto de Lisboa, junto a uma carrinha do Portimonense, provocou milhares de comentários de admiradores do jogador, nas redes sociais.