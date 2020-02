Mohanad Ali pronto para ajudar

O avançado iraquiano Mohanad Ali, cedido pelo Al Duhail, do Qatar, foi apresentado numa cerimónia realizada à porta fechada, transmitida em direto nas redes sociais, e mostrou "vontade de ajudar e marcar golos para que o Portimonense possa atingir os objetivos".

O jogador, de 19 anos, mostrou-se "muito feliz por chegar ao futebol europeu". "Espero jogar o mais depressa possível, a fim de mostrar a aposta que foi feita em mim", atirou o jogador, que pode estrear-se já na próxima ronda da Liga, no reduto do FC Porto, caso o treinador Paulo Sérgio entenda chamá-lo.

Mohanad Ali, referência do ataque da seleção do Iraque, prometeu "dar tudo pela camisola do Portimonense" e pediu o apoio dos adeptos. "Se todos estiverem com a equipa seremos mais fortes e estaremos mais perto das nossas metas", garantiu o jogador.

Loucura no Médio Oriente

Em menos de uma hora, as imagens da apresentação do avançado tinham sido vistas por 25 mil pessoas, quase todas do Iraque ou de países vizinhos, onde ‘Mimi’ - é essa a alcunha de Mohanad - conta com uma enorme legião de fãs, agora seguidores do Portimonense.