Mohanad e Vaz Tê para o ataque

O internacional iraquiano Mohanad Ali, de 19 anos, e lo luso-guineense Ricardo Vaz Tê, de 33 anos, são reforços do Portimonense para o eixo do ataque.





Mohanad é um valor emergente do futebol iraquiano e estava ao serviço do Al Duhail, do Qatar, não confirmando aí os seus dotes de goleador (apenas um golo em 12 jogos).Já Ricardo Vaz Tê, que rescindiu recentemente com os chineses do Qingdao Huanghai, terá, no final da carreira, a oportunidade de estrear-se na liga portuguesa. O avançado saiu muito jovem para o futebol inglês e atuou ainda na Grécia, na Escócia e na Turquia, antes de chegar à China.Mohanad e Ricardo Vaz Tê serão alternativas a Jackson Martínez no eixo do ataque do Portimonense. O colombiano tem atuado com visíveis limitações físicas e os algarvios, depois da saída de Iury Castilho para o Japão, não contavam com mais soluções no plantel para aquela posição.Vaz Tê será apresentado ao fim da tarde desta segunda-feira e Mohanad é esperado em breve em Portimão.