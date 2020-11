Moufi deverá voltar à equipa do Portimonense

Moufi deverá recuperar a titularidade no lado direito da defesa do Portimonense diante do Nacional, depois de debelada uma pequena lesão que o afastou do duelo com a U. Leiria para a Taça de Portugal.





Hackman também está recuperado e o treinador Paulo Sérgio tem agora três opções (a outra é o japonês Anzai) para a posição.