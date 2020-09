Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Moufi é reforço do Portimonense e Carlinhos está perto Contratação do franco-marroquino deve levar à saída de um dos dois laterais-direitos do grupo





FORTE. Moufi jogou na época passada no Tondela

• Foto: Nuno andré ferreira