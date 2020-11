Moufi pode ter agarrado lugar

O lateral-direito franco-marroquino Fahd Moufi estreou-se, frente ao Santa Clara, com a camisola do Portimonense, entrando na segunda parte, e poderá ter agarrado um lugar no onze, face ao bom desempenho.





No Estádio do Dragão, Paulo Sérgio deverá apresentar três centrais, solução da sua preferência diante dos grandes.