Nakajima assiste no empate da seleção do Japão

O extremo Nakajima, jogador do Portimonense, esteve em evidência no jogo particular entre as seleções do Japão e da Venezuela (1-1), disputado esta sexta-feira na cidade de Oita, ao fazer a assistência para Hiroki Sakai marcar (40 minutos).Nakajima, que envergou a camisola número 10, foi um dos melhores em campo e ouviu estrondosa salva de palmas quando saiu para dar lugar a Haraguchi, aos 69 minutos.A Venezuela empataria a partida nos instantes finais (89 minutos), com Tomás Rincón a converter um penálti.O Japão volta a jogar na próxima terça-feira, diante do Quirguistão, na cidade de Toyota, em novo encontro de caráter particular.