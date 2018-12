Nakajima chamado para representar o Japão na Taça da Ásia

O extremo Shoya Nakajima faz parte dos 23 eleitos do selecionador do Japão, Hajime Moriyasu, para a fase final da Taça da Ásia, que se disputa nos Emirados Árabes Unidos entre 5 de janeiro e 1 de fevereiro do próximo ano.

Numa altura em que o assédio em redor do jogador tem vindo a intensificar-se, com os ingleses do Wolverhampton, Leicester e Southampton a perfilarem-se como sérios pretendentes ao concurso de Nakajima, a par de clubes da Alemanha, Ucrânia e Turquia, a presença na importante competição asiática poderá valorizar ainda mais o extremo, proporcionando maiores dividendos à SAD do Portimonense.

O selecionador Hajime Moriyasu chamou alguns futebolistas que não foram convocados para o Mundial da Rússia e que têm estado em evidência nos seus clubes, como é o caso de Nakajima, e deixou de fora alguns consagrados, como Shinji Okazaki, do Leicester City, ou Shinji Kagawa, do Borussia Dortmund.

"Muitos dos jogadores chamados têm uma experiência algo limitada na seleção e escolhi-os com a esperança de que possam ajudar a construir uma equipa capaz de lutar pelo título", referiu Moriyasu, explicando a opção "pelos futebolistas em melhor momento", o que levou alguns dos mundialistas da Rússia a ficarem de fora, por não se estarem a evidenciar nos seus clubes.

Nakajima, de 24 anos, conta com seis jogos na seleção principal do Japão, tendo marcado dois golos. Antes disso foi internacional sub-17, sub-20 e sub-23.

A fase final da Taça da Ásia vai contar pela primeira vez com a presença de 24 seleções, distribuídas por seis grupos. O Japão integra o grupo F e medirá forças com Turquemenistão (9 de janeiro), Omã (13 de janeiro) e Usbequistão (17 de janeiro). Os quartos-de-final disputam-se nos dias 24 e 25 de janeiro, as meias-finais nos dias 28 e 29 de janeiro e a final no dia 1 de fevereiro.

O Japão é o país que mais vezes conquistou a Taça da Ásia (quatro, em 1992, 2000, 2004 e 2011), seguindo-se Arábia Saudita e Irão, com três triunfos cada. Na última edição, em 2015, a Austrália, jogando em casa, sagrou-se vencedora.



A seleção japonesa concentra-se no dia 26 de dezembro e não tem qualquer jogo de preparação agendado antes da estreia na Taça da Ásia.

Lista de convocados do Japão:

Guarda-redes: Masaaki Higashiguchi (Gamba Osaka), Shuichi Gonda (Sagan Tosu) e Daniel Schmidt (Vegalta Sendai).

Defesas: Yuto Nagatomo (Galatasaray, Turquia), Tomoaki Makino (Urawa Red Diamonds), Maya Yoshida (Southampton, Inglaterra), Sho Sasaki (Sanfrecce Hiroshima), Hiroki Sakai (Marselha, França), Sei Muroya (FC Tokyo), Genta Miura (Gamba Osaka) e Takehiro Tomiyasu (Sint-Truiden, Bélgica).

Médios: Toshihiro Aoyama (Sanfrecce Hiroshima), Genki Haraguchi (Hannover, Alemanha), Gaku Shibasaki (Getafe, Espanha), Endo Wataru (Sint-Truiden, Bélgica), Junya Ito (Kashiwa Reysol), Shoya Nakajima (Portimonense), Takumi Minamino (Red Bull Salzburg, Áustria), Hidemasa Morita (Kawasaki Frontale) e Ritsu Doan (Groningen, Holanda).

Avançados: Yuya Osako (Werder Bremen, Alemanha), Takuma Asano (Hannover, Alemanha) e Koya Kitagawa (Shimizu S-Pulse).