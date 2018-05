Afinal, e ao contrário do que a SAD do Portimonense divulgara, o japonês Nakajima não vai ao Mundial da Rússia. O novo selecionador nipónico, Akira Nishino, não incluiu o extremo na lista de 27 pré-convocados, da qual ainda serão riscados quatro futebolistas.

A SAD alvinegra tinha indicações seguras de que o jogador seria chamado e por isso memo anunciou a convocação de Nakajima no seu site oficial (há dois dias em manutenção), mas tal não veio a ocorrer, o que causou enorme surpresa na cúpula do futebol profissional do Portimonense.

A presença de Nakajima no Mundial daria maior visibilidade ao jogador e reforçaria de forma substancial a posição negocial do Portimonense, que detém, desde janeiro, 100 por cento do passe do extremo, com uma cláusula de rescisão de 20 milhões de euros. Assim, a valorização esperada pelos alvinegros não ocorrerá.

Em janeiro, a SAD rejeitou uma proposta do Shakhtar Donetsk, campeão da Ucrânia, no valor de 10 milhões de euros. Galatasaray, da Turquia, e vários clubes russos têm seguido atentamente o jogador, que brilhou na primeira época no futebol europeu (10 golos e 10 assistências na Liga NOS).

Curiosamente, o acionista maioritário da SAD, Theodoro Fonseca, assim como o presidente da SAD, Rodiney Sampaio, e o diretor-geral, Robson Ponte, encontram-se no Japão, onde receberam a notícia desagradável da não convocação de Nakajima. Em terras nipónicas decorrem negociações que deverão traduzir-se na contratação, pelo Portimonense, de mais um jogador daquele país, um dossiê que deverá ficar fechado nos próximos dias.