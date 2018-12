Nakajima defronta Benfica

O japonês Shoya Nakajima, extremo do Portimonense, trabalhou ontem sob as ordens de António Folha, no Estádio Dois Irmãos, e tudo indica que poderá defrontar o Benfica no próximo dia 2 de janeiro, sendo um importante reforço para a receção aos encarnados.

O jogador falhou o jogo com o Feirense, na última jornada da 1ª Liga de 2018, antecipando a viagem para o Japão, a fim de integrar os trabalhos da sua seleção, mas terá sido autorizado pela federação do seu país a regressar a Portugal, não se sabe se com a condição de se apresentar mais tarde, com vista à disputa da Taça da Ásia (primeiro jogo a 9 de janeiro, contra o Turquemenistão), ou se nem sequer participará na prova. A SAD do Portimonense optou pelo silêncio, não prestando esclarecimentos sobre o assunto.

Apesar de todo o secretismo que está a rodear este inesperado regresso de Nakajima, foi possível confirmar não apenas a presença do jogador no treino, mas também que almoçou num restaurante da vila de Alvor, nas proximidades de Portimão, na companhia do compatriota Kodai Nagashima (joga nos sub-23 do Portimonense) e do tradutor Márcio Abematsu.