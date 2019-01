Nakajima pode fazer contrato das arábias

O Al Duahil, segundo classificado do campeonato do Qatar, deverá em breve anunciar o português Rui Faria como treinador e prepara uma oferta milionária para contratar o extremo japonês Nakajima, ligado ao Portimonense.

O jogador, entusiasmado com a possibilidade de atuar em Inglaterra, num dos campeonatos mais mediáticos do Mundo, vê-se agora confrontado com o poder... dos cifrões, pois o Al Duhail está disposto a pagar um salário ao nível dos melhores clubes europeus. E a SAD do Portimonense, também parte interessada, poderá fazer um encaixe próximo dos 40 milhões de euros.

Os clubes do Qatar podem contratar três estrangeiros e um asiático. Como o médio coreano Nam Tae-hee rompeu o ligamento cruzado anterior de um joelho e ficará inativo seis meses, Nakajima é o desejado para essa vaga, estando as negociações numa fase muito embrionária. Noutro âmbito, confirma-se que Marcel será operado na 2ª feira ao menisco do joelho esquerdo.