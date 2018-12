Nakajima radiante prepara Benfica

O extremo japonês Shoya Nakajima publicou nas redes sociais uma imagem da sua entrada para o treino de ontem do Portimonense, realizado no Estádio Municipal, mostrando um enorme sorriso, num sinal claro da satisfação que representa a possibilidade de defrontar o Benfica na noite da próxima quarta-feira.

O jogador vai estar ao serviço do Japão na Taça da Ásia - já tem, inclusive, número atribuído, o 10, num sinal do seu crescente estatuto na seleção, depois da desilusão que representou a ausência no Mundial da Rússia - e a federação do seu país autorizou-o a apresentar-se mais tarde, o mesmo sucedendo com outros jogadores convocados que atuam na Europa.

O jogo com o Benfica poderá mesmo significar a despedida de Nakajima do Portimonense: o extremo é muito cobiçado (sobretudo em Inglaterra, mas também em Alemanha, Ucrânia, Espanha e em solo nacional) e a SAD do Portimonense admite perder a sua maior joia na janela de mercado de janeiro, desde que receba um valor na ordem dos 20 milhões de euros.

O treino de ontem de manhã foi presenciado pelo acionista maioritário da SAD do Portimonense, Theodoro Fonseca, a quem têm chegado várias manifestações de interesse em Nakajima, sem tradução, até ao momento, em propostas de acordo com as pretensões dos algarvios, que já recusaram, entre outras, uma oferta do Shakthar Donetsk no valor de 10 milhões de euros.