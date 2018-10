Nakajima sem limitações

O extremo japonês Shoya Nakajima, poupado na última jornada da Liga NOS, na visita ao reduto do Nacional, devido a queixas apresentadas após o regresso da seleção do Japão, trabalha sem limitações e voltará ao onze do Portimonense no próximo sábado, diante do Belenenses. Também o lateral-esquerdo Guilherme Lazaroni alarga as opções de António Folha, pois já retomou os treinos sem quaisquer limitações.

Já o trinco Marcel faz corrida e em breve poderá voltar à competição, sendo certo que ainda não entrará nas escolhas de Folha para a receção ao Belenenses, no sábado. Também Jubal não figura nas contas do treinador para sábado: sem qualquer minuto somado pelos alvinegros, o defesa-central está a contas com a disciplina interna, embora a versão da SAD indique que cumpre um programa de trabalho específico.