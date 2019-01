Nakajima vai render... 35 milhões

O negócio foi dado como fechado pela imprensa japonesa na madrugada (horário local) de hoje: o extremo Shoya Nakajima aceitou mudar-se para o Al-Duhail, do Qatar, a troco de um salário anual de 3,5 milhões de euros, com a SAD do Portimonense a receber 35 milhões de euros.

Apresentada como a mais vultuosa transferência de sempre de um futebolista japonês (e também da história do Portimonense, diga-se), a ida de Nakajima para o clube orientado pelo português Rui Faria não foi confirmada pelos alvinegros. As notícias divulgadas no Japão têm como fonte autoridades do futebol do Qatar, o que confere credibilidade às mesmas.

O acordo contemplará a possibilidade de Nakajima ingressar já no próximo verão nos franceses do PSG, atendendo a que Tamim bin Hamad Al Thani é dono dos parisienses e também presidente do Al-Duhail.

Nakajima, é avançado no Japão, deverá sujeitar-se em breve aos testes médicos antes da formalização do contrato. Os clubes do Qatar podem contratar quatro estrangeiros desde que um seja asiático e o extremo irá preencher a vaga do coreano Nam Tae-hee, ausente durante largo tempo devido a uma rotura de ligamentos.

Na sua página no Instagram Nakajima colocou uma das notícias publicadas no Japão, acrescentando várias interrogações: "Irei fazer o meu último jogo pelo Portimonense? Irei jogar ao lado de Neymar e Cavani?"

Hoje Nakajima deverá despedir-se, diante do Chaves.