Nakajima volta a casa

O extremo japonês Shoya Nakajima, transferido em janeiro último para o Al-Duhail, do Qatar, vai voltar a Portimão. A equipa que representa, orientada pelo português Rui Faria, estagiará no Algarve e tem já agendado um jogo com o Sp. Braga (16 de julho), tudo indicando que defrontará também o Portimonense, embora a data ainda não tenha sido revelada.

A pré-temporada do Portimonense incluirá também um duelo com o Sp. Braga (13 de julho) e a participação num torneio com o FC Porto e os espanhóis do Betis e do Getafe (18 e 21 de julho).

O Portimonense, recorde-se, regressa ao trabalho no dia 1 de julho. A SAD continua atenta ao mercado, no propósito de preencher vários lugares em aberto no plantel. E, também, procurando colocar alguns jogadores, como o guarda-redes Carlos, que deve seguir para o Penafiel, emprestado.