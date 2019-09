Novo autocarro quase pronto

O Portimonense vai dispor em breve de um autocarro dotado de todas as comodidades para as longas deslocações ao norte do país. Os alvinegros são aqueles que mais deslocações por via terrestre fazem na 1ª Liga e a SAD está a investir no conforto dos seus profissionais, para minimizar o desgaste provocado por longas horas na estrada, em cada época.





A viatura, cujo interior foi concebido com base nas indicações dos responsáveis da SAD, deverá ficar pronta em outubro e a equipa de sub-23 também terá um autocarro, com menos requisitos.Por enquanto o Portimonense utiliza viaturas alugadas e será assim que seguirá hoje para Setúbal. Paulinho e Lucas Possignolo ainda constam na lista de lesionados, enquanto Iury Castilho (recuperado) e Wyllian (vindo de castigo) devem voltar às escolhas de Folha.