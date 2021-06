Nuno Paiva é o team manager do Portimonense

O Portimonense já escolheu o novo team manager: Nuno Paiva sucede a Rui Carvalho, que ingressou no V. Guimarães depois de dois anos de trabalho nos alvinegros. Nuno Paiva é um profissional que já integrava a estrutura da SAD da formação algarvia desde o início da temporada passada, como diretor de operações, e vê agora alargadas as funções, passando a ter um contacto diário e permanente com o grupo. Anteriormente Nuno Paiva desempenhou funções ao serviço de V. Setúbal, Sp. Braga, Benfica e Atalanta, entre outros clubes.