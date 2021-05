Paciência de Samuel recompensada na baliza do Portimonense

O guarda-redes Samuel, titular do Portimonense em 30 dos 34 jogos da Liga NOS, faz um balanço “muito positivo” da temporada, na sua estreia na competição. “Foi necessária alguma paciência pois estava há ano e meio no clube a aguardar por uma oportunidade na equipa principal”, assinala o futebolista.

Samuel salienta que nunca baixou os braços. “Trabalhei sempre com dedicação para estar preparado quando fosse chamado, respeitando todos os profissionais do clube e, felizmente, esse dia chegou no primeiro jogo desta época”, recorda.

Um teste positivo à Covid-19 e uma pequena lesão muscular impediram o brasileiro de ser totalista. “Fiquei impossibilitado de dar o contributo à equipa em quatro jogos, mas estou muito feliz com o que fiz, ajudando a equipa a atingir os seus objetivos”, frisa. Em nove partidas, Samuel manteve a sua baliza inviolada e defendeu um penálti. “Foi muito importante para mim atuar regularmente numa das principais ligas da Europa, muito competitiva, contando com o apoio da equipa técnica, dos colegas e da administração da SAD”, frisa o guardião.

A meio da época Samuel esteve a um passo de mudar-se para Itália e é um dos vários jogadores do Portimonense com mercado e que poderá deixar os alvinegros durante este defeso.