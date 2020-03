Paragem vai ajudar Jackson

A suspensão dos campeonatos por tempo indeterminado, por parte da Liga Portugal, será benéfica para Jackson Martínez, que falhou o jogo com o Sp. Braga devido a queixas no tornozelo esquerdo e estava em dúvida para a receção ao Gil Vicente, jogo que, entretanto, foi adiado.

O colombiano segue um programa de trabalho específico desde que ingressou no Portimonense, com o trabalho desenvolvido pelo fisioterapeuta Clayton Mendes a ser determinante no regresso à prática do futebol após dois anos de inatividade.