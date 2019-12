Paulinho já se despediu dos adeptos do Portimonense

O médio brasileiro Paulinho despediu-se do Portimonense nas redes sociais, agradecendo a todos os que o ajudaram na sua passagem pelos alvinegros, e a sua transferência para o futebol chinês deverá ser confirmada nas próximas horas."Decorrem negociações e nada está fechado mas é provável que tal suceda muito em breve", esclareceu Rodiney Sampaio, presidente da SAD do Portimonense.Há muito que Paulinho tem interessados no campeonato chinês e em julho último esteve perto de ingressar no Shenzen, com as negociações, no entanto, a abortarem. O jogador, no entanto, continuou a ser seguido por clubes daquele país e ainda este domingo um acordo deverá ficar fechado.Na sua mensagem de despedida Paulinho escreveu: "Venho por aqui agradecer a todos desse clube maravilhoso que me ajudou a crescer muito durante esses anos. Sei que essa meia época não atuei muito mas estive sempre ali a apoiar esse grande plantel de grandes jogadores, grandes homens, enfim, tive a satisfação de estar nesse plantel (uma grande família isso sim). Desejo tudo de bom para todos, onde estiver podem saber que vou estar apoiando, torcendo, em cada bola, em cada golo, em cada derrota. A todos os atletas, diretores, funcionários, todos os que fizeram e fazem este clube ir para frente MUITO OBRIGADO! Estamos juntos."Paulinho chegou ao Portimonense em 2016/17, vindo do Farense. Em janeiro de 2018 assinou pelo FC Porto e foi campeão nacional mas na campanha seguinte regressou a Portimão. Despede-se dos alvinegros com 93 jogos disputados e 19 golos marcados.O percurso do médio na época em curso foi marcado por uma lesão prolongada que o afastou dos relvados durante quase dois meses. O regresso ocorreu na noite do último sábado, diante do Famalicão, entrando em campo aos 65 minutos.