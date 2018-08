Paulinho para sábado

A confirmação do regresso de Paulinho ao Portimonense está por horas e tudo aponta para que o médio-ofensivo brasileiro já possa entrar nas contas do treinador dos alvinegros, António Folha, para a receção ao Santa Clara, na tarde do próximo sábado.

Como o Portimonense já conta com um jogador emprestado pelo FC Porto (Ewerton), o máximo permitido pelos regulamentos, a vinda de Paulinho obriga à sua desvinculação dos dragões e faltam ainda alguns detalhes de natureza burocrática para completar esse processo.

Este não será o último reforço da turma de Portimão até ao fecho do mercado, no fim do mês, pois a SAD continua a desenvolver esforços para garantir os serviços de (pelo menos) um ponta-de-lança, necessidade bem expressa pelos números: em três jogos oficiais (quatro horas e meia de futebol) os alvinegros ainda não marcaram qualquer golo.