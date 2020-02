Paulo Sérgio: «Pode ter faltado sorte até agora, mas a equipa tem mais para dar»

O novo treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, pediu esta segunda-feira mais "atitude" e "empenho" aos seus jogadores, de forma a alcançarem o objetivo da manutenção na Liga NOS.

"O plantel tem qualidade para ocupar outro lugar. Pode ter faltado sorte até agora, mas a equipa tem mais para dar. Não falo de qualidade individual ou técnica, mas de compromisso e atitude. Há equipas com menos qualidade que têm mais pontos, porque colocam mais empenho em jogo. Os nossos atletas vão ter de acrescentar isso", disse o técnico, durante a conferência de imprensa de apresentação, realizada no Estádio Municipal de Portimão.

A equipa de Portimão soma oito jogos sem vencer e o último triunfo data de 30 de novembro do ano passado, na receção ao Famalicão (2-1), em encontro da 12.ª ronda.

Após 20 jornadas, o Portimonense ocupa o 17.º e penúltimo lugar da Liga, com 14 pontos, menos dois do que o Paços de Ferreira, primeira equipa acima da zona de despromoção.

Prevendo uma "caminhada dura e longa" para atingir o objetivo da permanência, Paulo Sérgio frisou o papel de maior responsabilidade que será pedido aos jogadores até final da temporada.

"Temos de ser todos mais responsáveis. Toda a gente no país consegue reconhecer qualidade no grupo do Portimonense, há aqui jogadores de grande talento, mas isso por si só não basta", assinalou, considerando "lastimável" que o clube não consiga aproveitar a qualidade que tem à disposição.

Para Paulo Sérgio, trata-se de questões ligadas "a pormenores ao nível posicional, ao nível do espaço, com e sem bola", em que será preciso "trabalhar afincadamente".

"Ninguém pense que, por haver qualidade, vão ser favas contadas. A luta será até à última jornada e é a minha convicção de que vamos chegar lá com os pontos suficientes", concluiu o treinador, que traz consigo Bruno Veríssimo, treinador de guarda-redes, para juntar à equipa técnica já formada por Rolão Preto, Ricardo Pessoa e Pedro Silva.

Paulo Sérgio, de 51 anos, regressa a Portugal, depois de ter treinado os sauditas do Al Taawon, os iranianos do Sanaf Naft e o Dibba Al Fujairah, dos Emirados Árabes Unidos.

A última equipa lusa que treinou foi a Académica, em 2014/15, após passagens por APOEL, Cluj e Hearts e de ter orientado Sporting, Vitória de Guimarães, Paços de Ferreira, Beira-Mar, Santa Clara e Olhanense.

Folha, que cumpria a sua segunda temporada no clube, deixou o Portimonense em 18 de janeiro, após uma derrota por 3-0 no terreno do Desportivo das Aves. Nas últimas três jornadas, Bruno Lopes esteve interinamente no comando da equipa.