Paulo Sérgio: «Acertos cirúrgicos para atacar a 1ª Liga»

O Portimonense iniciou ontem os treinos “com a convicção, transmitida pela administração da SAD” de que participará na 1ª Liga, segundo o treinador Paulo Sérgio, ressalvando “o respeito e carinho pelo V. Setúbal e pelos seus adeptos”.

Em campo “o Portimonense ficou a um ponto de garantir o seu objetivo e há que o reconhecer, humildemente”, com a mensagem passada ao grupo no arranque a assentar em algo bem simples. “A época começa no primeiro dia e há que ter isso presente para não passarmos de novo pelo sofrimento vivido na última campanha”, frisou.

Dois reforços, o guarda-redes Aflalo e o extremo Welinton, ambos ex-Aves, foram as novidades, e Paulo Sérgio espera “reforços cirúrgicos para pontos-chave”. “Temos de ser muito criteriosos e avaliar bem o que nos faz falta, a fim de formarmos uma equipa competitiva”, afirmou o treinador dos alvinegros, revelando as suas necessidades: “Procuramos mais um central, um polivalente canhoto que possa jogar a central e a lateral, um trinco, um extremo ou dois, dependendo de alguma saída, e um ou dois pontas-de-lança”. E espera contar com um grupo reduzido em relação ao que tinha na época passada.

“Com 27 ou 28 unidades o treino perde qualidade”, sustentou Paulo Sérgio, adiantando que “serão suficientes 22 ou 23 jogadores de campo, mais os guarda-redes, e há também soluções na equipa de sub-23”.

Primeira sessão com 20 jogadores

O primeiro treino contou com a presença de 20 jogadores, incluindo Gleison, que esteve cedido ao Penafiel e não deverá integrar o plantel. Gonda, Lucas Fernandes e Tabata – que poderá sair – têm autorização para se apresentarem mais tarde, ao passo que Jackson Martínez não vai continuar e há contactos com o São Paulo para Júnior Tavares permanecer em Portimão. Hackman, com uma lesão vinda da época passada, foi poupado.